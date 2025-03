Niepokojące doniesienia. "Krytyczne uszkodzenie" sarkofagu w Czarnobylu

Dron eksplodował, przebijając dach i wywołując pożary, które trwały aż do 7 marca. Główny inżynier sarkofagu, Artem Sirij, poinformował, że 50 proc. północnego dachu oraz południowego dachu i ścian bocznych zostało dotkniętych pożarem . Uszkodzenia obejmują również system dźwigowy i mogą prowadzić do korozji z powodu wnikania śniegu i wody.

Jan Vande Putte, specjalista ds. energii jądrowej w Greenpeace Ukraina, ostrzega, że z powodu wysokiego poziomu promieniowania, cały sarkofag może wymagać przeniesienia na systemie kolejowym do miejsca budowy przed naprawą. To wiąże się z ogromnymi kosztami.

Greenpeace Ukraina zwróciło się do brytyjskich specjalistów z McKenzie Intelligence Services o analizę ataku. Z analizy wynika, że dron Geran-2, używany przez siły rosyjskie, prawie na pewno został zaprogramowany do uderzenia w Czarnobyl. Mimo to, władze Ukrainy zapewniają, że nie doszło do wzrostu promieniowania.