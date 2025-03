Koniec wycieczek szkolnych? Wyrok SN ws. wynagrodzeń nauczycieli

Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Turystycznej zauważa, że wyrok Sądu Najwyższego, który nakazuje płacenie nauczycielom za nadgodziny podczas wycieczek , nie jest jedynym powodem spadku liczby wyjazdów. - To orzeczenie faktycznie spowodowało, że wycieczek szkolnych czy zielonych szkół przyjeżdża w góry jeszcze mniej - mówi Wagner w rozmowie z Onetem. Wskazuje również na problemy z organizacją opiekunów, co jest efektem nowych przepisów wymagających zaświadczeń o niekaralności .

Zofia, nauczycielka z Podhala, podkreśla, że brak opiekunów z grona rodziców uniemożliwia organizację wycieczek. - Na to nie zgodzi się żaden dyrektor. Wyobraźmy sobie, że na wycieczkę na cztery dni wyjeżdża jedna klasa. Jedzie z nią wychowawca i trzech innych nauczycieli. Sam fakt, że tych ludzi nie ma na miejscu, to "trzęsienie ziemi" w planie lekcji - twierdzi. Wskazuje, że wyjazdy nauczycieli paraliżują grafik szkoły, co dodatkowo zniechęca do ich organizacji. Tymczasem w Łodzi sytuacja wygląda inaczej. Maria Włodarczyk, dyrektor III LO, zauważa wzrost liczby wycieczek, co przypisuje indywidualnemu podejściu nauczycieli.