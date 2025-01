Sąsiad prezydenta Dudy ma dość. Oberwało się funkcjonariuszom SOP

Do zdarzenia miało dojść w nocy z 10 na 11 stycznia, kiedy silny wiatr przewrócił drzewo na budynek, w którym mieszkają prezydent i były zawodnik.

Drwal relacjonuje, że mimo głośnego huku, funkcjonariusze SOP nie zareagowali na sytuację. - Przeraziło mnie, że nikt z ochrony prezydenta nawet się nie zorientował. Wypadałoby, żeby ochroniarze głowy państwa, chociaż zapytali, czy coś się stało, czy trzeba pomóc. A oni, nawet kiedy zmieniali się rano, nie zauważyli, że to drzewo jest oparte o dom! Po straż pożarną też dzwoniła moja żona - mówił Drwal w rozmowie z "Interią".

Były zawodnik MMA podkreśla, że przez lata tolerował różne niedogodności związane z sąsiedztwem prezydenta , ale ostatni incydent przelał czarę goryczy. - Zainstalowano nam chociażby kamery. Nie mam dostępu do tego monitoringu, nie wyrażałem żadnej zgody - tłumaczył Drwal.

Po powaleniu drzewa konieczne było zabezpieczenie dachu, jednak SOP uniemożliwiało wejście robotnikom, tłumaczyli, że prezydent śpi . Dopiero po interwencji Drwala i rozmowie z prezydentem sytuacja została rozwiązana. - W końcu się do niego dodzwoniłem. Przyznał, że dostał zdjęcie od... sąsiada - opowiada Drwal.

Drwal zaznacza, że problemem nie jest sam prezydent, a SOP, które działa nieprofesjonalnie. - To, co się dzieje, pokazuje, że na tych funkcjonariuszy nie ma co liczyć. Faktem jest, że w niedzielę przyszedł szef ochrony prezydenta i przeprosił - mówi Drwal. Zapowiada, że jeśli sytuacja się nie zmieni, podejmie kroki prawne.