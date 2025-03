Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oskarżył Ukraińców o bycie "dobrze wychowanymi nazistami" , co ma uzasadniać rosyjskie żądania "denazyfikacji" Ukrainy. "Te wypowiedzi mają na celu sygnalizowanie rosyjskim obserwatorom, że nie powinni oczekiwać długotrwałego pokoju w Ukrainie" - uważają analitycy.

Analitycy ISW wskazują, że ostatnie wypowiedzi rosyjskich dyplomatów i urzędników sugerują, że Kreml może dążyć do przedłużenia konfliktu. "Rosyjskie władze sygnalizują, że nie należy oczekiwać długotrwałego pokoju w Ukrainie" - podkreślają eksperci.

Rosja wydaje się bardziej zainteresowana utrzymaniem obecnego stanu rzeczy, co może wskazywać na brak chęci do osiągnięcia trwałego pokoju. W obliczu braku szczegółów dotyczących rozmów w Rijadzie, Kreml może próbować wykorzystać tę sytuację do własnych celów politycznych.