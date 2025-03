Kanada składa skargę na Chiny. WTO zareaguje na cła?

Chiny są drugim co do wielkości importerem rzepaku z Kanady, co czyni ten rynek kluczowym dla kanadyjskiego eksportu. Wprowadzenie ceł może znacząco wpłynąć na relacje handlowe między tymi krajami. Kanada w ubiegłym roku nałożyła 100 proc. cła na chińskie samochody elektryczne oraz 25 proc. na stal i aluminium, co miało na celu ochronę kanadyjskiego rynku.

Kanada zwróciła się o skrócenie terminu konsultacji do dziesięciu dni, co ma związek z łatwo psującym się charakterem produktów objętych cłami. Konflikt handlowy między Kanadą a Chinami ma swoje korzenie w wydarzeniach z 2018 r., kiedy to doszło do aresztowania wiceprezes Huawei Meng Wanzhou, co wywołało retorsje ze strony Chin.