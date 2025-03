Literka "R" na skrzynkach pocztowych. Ważny znak dla listonosza

Naklejka z literą "R" na skrzynce pocztowej to nie ozdoba, ale praktyczne rozwiązanie dla osób korzystających z usługi "Polecony do skrzynki". Dzięki niej listy polecone mogą być dostarczane bezpośrednio do skrzynki, co jest szczególnie wygodne dla osób często nieobecnych w domu. Usługa ta eliminuje konieczność odbierania awizowanych przesyłek na poczcie.