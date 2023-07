Listonosz uratował seniorkę. "Mogłaby już nie żyć"

List dla starszej kobiety listonosz Drożdżal dostarczył ponownie następnego dnia. Odebrała go córka kobiety. - Podziękowała za pomoc i powiedziała, że gdyby nie czujność i empatia pana Jakuba, jej mama mogłaby już nie żyć. W dniu wypadku prawdopodobnie nikt inny już by do niej nie przyszedł. Córka ją odwiedzała i przynosiła obiad, ale robiła to zawsze w okolicach południa. Te długie godziny, w czasie których starsza pani nie otrzymałaby pomocy, mogłyby być dla niej zabójcze - komentuje Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.