Listonosz miał wręczać fałszywe pieniądze. Straciła dziesiątki tysięcy zł

Następnie do mieszkania seniorki przyszedł fałszywy funkcjonariusz, który miał "zabezpieczyć" pieniądze do dalszej weryfikacji. Oszust przekonał kobietę, aby przekazała mu gotówkę, która miała trafić do policyjnego sejfu, gdzie zostanie zweryfikowana. Łącznie przestępcy zdołali wyłudzić ponad 75 tysięcy złotych.