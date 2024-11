Auto z szefem policji dachowało. Policjant ukarany

Kolizja z udziałem szefa policji

Do zdarzenia doszło we wrześniu, w granicach administracyjnych Szałszy w gminie Zbrosławice. Służbowe BMW X5, którym podróżowało trzech policjantów, w tym komendant główny policji, Marek Boroń, dachowało. Funkcjonariusze zmierzali do Głuchołaz w związku z sytuacją powodziową.