Chciał informacji o Ukraińcach. Kadyrowiec torturował nastolatka

"Grożąc bronią palną oraz przykładając nóż do głowy chłopca, okupanci żądali od niego informacji o rozmieszczeniu wojsk ukraińskich. Gdy tortury nie przyniosły skutku, nastolatek był dalej przesłuchiwany w samochodzie opancerzonym. W czasie przesłuchania stosowano przemoc fizyczną oraz groźby pozbawienia życia, a także zmuszano go do pozowania do zdjęć wykorzystywanych przez rosyjskie media propagandowe" - czytamy w komunikacie Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w mieście Kijowie i obwodzie kijowskim.