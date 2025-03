Chiński dron FH-95 niszczy rosyjski bombowiec Su-24 w Sudanie

Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) poinformowały na platformie X, że użyły chińskiego drona Feihong FH-95 do zniszczenia bombowca Su-24 należącego do sudańskich sił powietrznych. Atak miał miejsce w piątek w Omdurmanie, w pobliżu stolicy Sudanu, Chartumu. Samolot znajdował się na pasie startowym w bazie lotniczej, gotowy do lotu.