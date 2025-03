"Stoimy po stronie Danii". KE zabrała głos ws. Grenlandii

- Unia Europejska stoi po stronie Królestwa Danii. To jest najważniejsze - zaznaczyła Hipper, odnosząc się do planowanej wizyty amerykańskiej delegacji na wyspie.

"Nasza uczciwość i demokracja muszą być uszanowane bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz" - napisał Egede. Dodał również, że do czasu powołania nowego rządu na Grenlandii nie dojdzie do spotkania z delegacją USA.

Premierka Danii Mette Frederiksen również wyraziła swoje stanowisko, podkreślając, że wizyty delegacji z USA nie można postrzegać w oderwaniu od wcześniejszych oświadczeń publicznych. "Chcemy współpracować z Amerykanami, ale to musi się opierać na podstawowych wartościach suwerenności i szacunku między krajami i społeczeństwami" - zaznaczyła Frederiksen. Warto przypomnieć, że prezydent Donald Trump wyraził chęć przejęcia Grenlandii, co dodatkowo zaostrzyło sytuację.

Na Grenlandii, będącej autonomicznym terytorium zależnym od Danii, na początku marca odbyły się wybory, a nowe władze jeszcze się nie ukształtowały. Premier Egede wezwał mieszkańców do "zjednoczenia się w obronie kraju", co było odpowiedzią na antyamerykańską manifestację, która odbyła się w połowie marca przed konsulatem USA w Nuuk. W zgromadzeniu wzięło udział prawie 1000 Grenlandczyków, co pokazuje, jak poważnie traktują oni swoją suwerenność i niezależność.