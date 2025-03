Czego chce Putin? Pozycja Rosji to dla niego osobista sprawa

Prezydent Rosji nie kryje, że jego zdaniem ​​Ukraina nie powinna istnieć jako niepodległe państwo i wielokrotnie powtarzał, że chciałby, aby NATO zmniejszyło się do rozmiarów z czasów zimnej wojny. Ale bardziej niż czegokolwiek innego, pragnie on nowego porządku globalnego i chce, aby Rosja odegrała w nim główną rolę - czytamy w analizie CNN.

CNN przypomina, że w latach 90., kiedy gospodarka rosyjska się załamała, musiała być ratowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Ale od 2000 r., kiedy Putin został prezydentem, stale rosnące ceny ropy sprawiły, że Rosja i wielu Rosjan stało się bogatszych niż kiedykolwiek wcześniej. Rosja została zaproszona do grupy G7 największych gospodarek świata - przemianowanej wówczas na G8. To jednak za mało dla Putina.

Putin i jego współpracownicy jasno dali do zrozumienia, że ​​ich długoterminowe cele się nie zmieniły. Nawet gdy mówią o chęci pokoju, rosyjscy urzędnicy nadal twierdzą, że będzie on możliwy, gdy zostaną "wyeliminowane podstawowe przyczyny" konfliktu na Ukrainie.

- Dla Kremla nie jest to wojna z Ukrainą, to wojna z Zachodem - stwierdził w rozmowie z CNN Andriej Soldatow, rosyjski dziennikarz śledczy i ekspert ds. bezpieczeństwa, który mieszka w Londynie. - Oni naprawdę wierzą, że Zachód od wieków dąży do całkowitego zniszczenia i podporządkowania Rosji. To nie jest tylko propaganda, oni naprawdę, naprawdę w to wierzą - dodaje, mając na myśli Putina i jego najbliższe otoczenie. Przyznaje, że traktują oni tę sprawę niezwykle osobiście, bo pamiętają upadek ZSRR, który odebrali jako wielkie upokorzenie.