To najsłodszy ptak i mistrz kamuflażu. Otrzymał imię na cześć polskiej potrawy

Sokoły wędrowne wracają do lubuskich lasów. To ogromny sukces

Sokoły wędrowne wracają do lubuskich lasów. To ogromny sukces

Paszczaki australijskie, znane z doskonałego kamuflażu, zamieszkują niemal całą Australię, w tym Tasmanię. Prowadzą nocny tryb życia, co często prowadzi do mylenia ich z sowami. W rzeczywistości są bliżej spokrewnione z lelkami, jerzykami i kolibrami. Dieta tych ptaków składa się głównie z owadów i drobnych mięczaków.

Paszczaki zyskały popularność w internecie, a ich zdjęcia na Instagramie zbierają wiele polubień . Badania przeprowadzone przez Katję Thömmes i Gregora Hayn-Leichsenringa z Uniwersytetu w Jenie wykazały, że są to jedne z najbardziej "instagramowych" ptaków na świecie.

Nowo narodzony paszczak w Atlancie otrzymał imię "Pierogi", co wywołało spore zainteresowanie w mediach społecznościowych. Imię to zostało uznane za "słodkie" przez internautów, choć niektórzy Polacy zauważyli, że pierogi to u nas pospolite danie.