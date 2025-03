Burza po słowach wysłannika Trumpa. Vance staje w jego obronie

"Steve Witkoff to świetny facet, który wykonuje niesamowitą robotę. Ludzie, którzy go krytykują, są wściekli, że odnosi sukcesy tam, gdzie oni przez 40 lat ponosili porażki" - napisał Vance na platformie X. "Okazuje się, że duża część dyplomacji sprowadza się do prostej umiejętności: nie bądź idiotą" - dodał.