Ziobro zostanie aresztowany? Decyzja za kilka dni

Wniosek o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości na początku marca do Sądu Okręgowego w Warszawie złożyła szefowa komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka.

"Wniosek o zastosowanie kary porządkowej aresztu wobec Zbigniewa Ziobry w celu skutecznego przesłuchania go przed Komisją ds. Pegasusa trafił dzisiaj do SO w Warszawie. Czynności przesłuchania zaplanowaliśmy w dniach 23-25 czerwca br" - poinformowała Sroka w mediach społecznościowych