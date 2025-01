Dała mu znak podczas głosowania ws. aresztu dla Ziobry? Jest nagranie

Chaos i zamieszanie wokół piątkowego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Ziobro twierdzi, że specjalnie nie wpuszczono go na salę, a przewodnicząca Magdalena Sroka odpowiada, że komisja nie będzie się do niego dostosowywać. Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, co dokładnie działo się w momencie, gdy Ziobro czekał na korytarzu, a członkowie komisji głosowali nad wnioskiem o jego aresztowanie.