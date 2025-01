"Zwykły oszust". Sejmowa komisja ws. Ziobry

- My nie chcemy bawić się w teatr polityczny, tylko chcemy przesłuchać świadka, który ma ogromną wiedzę na temat systemu Pegas. Dlatego też zawnioskujemy do Sądu Okręgowego w Warszawie o jego ponowne zatrzymanie i umieszczenie na 30 dni w areszcie po to, żeby móc go przesłuchać - podkreśliła przewodnicząca Magdalena Sroka.

- Ziobro jest zwykłym oszustem. On chciał dzisiaj organom państwa, czyli wszystkim obywatelom, próbuje zagrać na nosie. My nie możemy na to pozwolić. On to zrobił z pełną premedytacją i myślał, że my będziemy potulnie na niego czekać. Nie! Jeśli pan Ziobro chce czekać, może to zrobić w areszcie. Na własne życzenie, panie Ziobro, zgotował pan sobie ten los - wygrzmiał Trela.