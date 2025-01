W tym wypadku zginęła ciężarna 19‑latka. Dwaj 20‑latkowie oskarżeni

Do tragicznego wypadku doszło 30 września 2024 r. w miejscowości Kolonie Lipsk k. Augustowa. Czterej znajomi, będący pod wpływem alkoholu, wybrali się na przejażdżkę dwoma samochodami.

Podczas wyprzedzania volkswagena, kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia obu aut. Audi dachowało, a 19-letnia pasażerka w ósmym miesiącu ciąży zmarła wraz z nienarodzonym dzieckiem po przewiezieniu do szpitala.