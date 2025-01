Polacy jedzą na potęgę. Już niewielka ilość szkodzi

Co to są tłuszcze trans?

Izomery trans, znane jako tłuszcze trans, to nienasycone kwasy tłuszczowe szeroko stosowane w przemyśle spożywczym. Poprawiają trwałość i konsystencję produktów, ale mają negatywny wpływ na zdrowie. Zmieniają struktury błon komórkowych, co prowadzi do utraty elastyczności naczyń krwionośnych i zwiększa ryzyko miażdżycy.

Tłuszcze trans zaburzają proporcje między "dobrym" a "złym" cholesterolem, co zwiększa ryzyko chorób serca. Przyczyniają się do stresu oksydacyjnego, uszkadzają komórki, przyspieszają starzenie i osłabiają odporność. Mogą prowadzić do nowotworów, w tym raka prostaty i jelita grubego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Politycy PiS dziękują Muskowi. "Składają mu nieustające hołdy"

Gdzie znajdziemy tłuszcze trans?

Jak czytamy w "Fakcie", tłuszcze trans znajdziemy m.in. w serkach topionych, fryturach, margarynach, słodyczach, pieczywie, zupach oraz sosach w proszku. Aby ich unikać, należy czytać etykiety i szukać informacji o częściowo utwardzonych olejach lub uwodornionych olejach roślinnych – to one wskazują na obecność tłuszczów trans. Oleje całkowicie utwardzone nie dostarczają kwasów tłuszczowych typu trans.

Według WHO, w diecie 2000 kcal tłuszcze trans powinny stanowić maksymalnie 2 g. W Polsce spożycie tych związków wynosi od 2,8 do 6,9 g dziennie. Nawet niewielka ilość spożywana regularnie może negatywnie wpływać na zdrowie. Ważne jest, aby ograniczać ich spożycie do minimum.