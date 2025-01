Grypa szaleje. Szpitale wprowadzają ograniczenia

Według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w listopadzie ubiegłego roku w województwie śląskim odnotowano 390 przypadków grypy, z czego 34 wymagały hospitalizacji. W grudniu liczba zachorowań wzrosła do 10,9 tys., a hospitalizacji do 280. W styczniu 2025 r. potwierdzono już 10,1 tys. przypadków grypy, z czego 387 osób wymagało hospitalizacji.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu codziennie przyjmuje około 10 pacjentów z objawami grypy. - Objawy, z jakimi zgłaszają się chorzy to oczywiście kaszel, gorączka, bóle w klatce piersiowej, ale również biegunka - wyliczył lekarz z Izby Przyjęć szpitala Marcin Markiel. Testy potwierdzają, że jest to wirus grypy typu A i B, rzadziej RSV. Niektórzy pacjenci są kierowani do Oddziału Chorób Płuc.