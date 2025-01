Lekarze zaskoczeni liczbą chorych. "Nie pamiętam takiego przebiegu"

- Wysoka gorączka, bóle mięśni i stawów, suchy kaszel, bardzo złe samopoczucie - lekarka rodzinna Anna Dzioba z Lublina wylicza objawy, z jakimi pojawiają się w jej gabinecie pacjenci z grypą . Wszystkie osoby, które mają gorączkę od co najmniej doby można już zdiagnozować, czy mają grypę. W tym celu lekarze zlecają tzw. testy combo pod kątem grypy typu A i B, COVID-19 i RSV. A wyniki spływają następnie do stacji sanepidu, które biją na alarm, bo każdego tygodnia odnotowują w Polsce około 45-50 tysięcy przypadków grypy .

Przytacza twarde dane: w poprzednim sezonie od 1 grudnia 2023 do 15 stycznia 2024 w woj. lubelskim było 608 przypadków zakażeń grypą. W tym sezonie w tym samym okresie było ich aż 3796 . Z tej grupy 307 osób wymagało hospitalizacji. To osoby najpoważniej chore.

Najtrudniejszy był ubiegły i obecny tydzień. Co istotne, do szpitala z grypą nie trafiają wyłącznie osoby starsze i cierpiące na inne schorzenia, bo to dla nich grypa jest najgroźniejsza. Problem dotyczy jednak też młodszych. Do warszawskiego szpitala trafił z grypą pacjent po 30-tce, bez innych chorób, którego życia nie udało się uratować.