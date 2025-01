Tusk o skandalu z Nowacką. "Problem jest gdzie indziej"

- Nie będę wyciągał jakichś dramatycznych konsekwencji z powodu przejęzyczenia - oświadczył we wtorek Donald Tusk, odnosząc się do słów Barbary Nowackiej, które wywołały lawinę komentarzy .

- Mi nikt nie musi przypominać, że obozy koncentracyjne w Polsce były budowane, prowadzone przez niemieckich nazistów. My wszyscy w Polsce wiemy, że były to niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne. Moi obaj dziadkowie byli więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Jeden z moich dziadków także do dzisiaj jest obiektem kampanii nienawiści i pogardy organizowanej przez tych, którzy są gotowi tego typu historie przeinaczać, przekłamywać po to, żeby atakować premiera swojego kraju od wielu, wielu lat w sposób zupełnie nieakceptowalny - ciągnął Tusk.