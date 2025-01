Podczas międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy", Barbara Nowacka wywołała kontrowersje. W swoim wystąpieniu powiedziała, że " na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy , które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady". Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) szybko zareagowało, tłumacząc, że Nowacka "wyraźnie przejęzyczyła się" .

Swoje słowa we wtorek rano skomentowała również Barbara Nowacka. "Za oczywiste przejęzyczenie przepraszam" - napisała na platformie X.

Mariusz Błaszczak stwierdził natomiast, że Barbara Nowacka powinna podać się do dymisji. - Albo to zrobi, albo rozważymy wniosek o jej odwołanie. To dyskwalifikujące! - dodał na antenie Polsat News.