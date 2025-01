"Skandal na cały świat". Lawina komentarzy z PiS po wpadce Nowackiej

Po poniedziałkowej wypowiedzi ministry edukacji rozpętała się burza. - Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy , które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady - powiedziała Nowacka na międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy".

Szefowa resortu zamieściła na platformie X oświadczenie, w którym przeprasza za "oczywiste przejęzyczenie". "Oczywiste jest, że obozy zbudowali Niemcy a polskich nazistów nie było. I jest to prawda historyczna" - podkreśliła we wpisie.

- Albo to zrobi, albo rozważymy wniosek o jej odwołanie. To dyskwalifikujące! - grzmiał na antenie Polsat News Mariusz Błaszczak.

"Nowacka do dymisji! Natychmiast!" - lakonicznie przedstawiła swoje oczekiwania europosłanka Anna Zalewska.

Były minister edukacji Przemysław Czarnek uważa, że Nowacka powinna nie tylko podać się do dymisji, ale również stanąć przed prokuraturą .

"Pani minister edukacji Barbara Nowacka, w polskim rządzie, mówi o budowie obozów zagłady przez polskich nazistów? Minister Edukacji? Przejęzyczenie? Barack Obama mógł się tak 'przejęzyczyć', a i tak był skandal na cały świat , ale polska minister edukacji!?" - docieka w emocjonalnym wpisie dziennikarka Kanału Zero Joanna Pinkwart.

Zaniepokojenie wyraziła również Beata Szydło. "'Przejęzyczenie' minister Nowackiej jest wyjątkowo niepokojące. Zwłaszcza, że z jakiegoś powodu nagranie jej wypowiedzi zostało szybko usunięte . Dlaczego przed Polakami ukrywane jest, co dokładnie mówiła minister Nowacka?" - pyta była premier.

Nagranie z konferencji "Jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy" faktycznie zniknęło z sieci. O to, dlaczego tak się stało, zapytaliśmy Związek Nauczycielstwa Polskiego, jednak do momentu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.