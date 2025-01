Zbojkotowali ocalonego. Tego nie zobaczyli widzowie Republiki

Główna ceremonia 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau odbyła się przed historyczną bramą główną byłego obozu. Zgromadziła ok. 3 tys. osób, wśród nich reprezentantów ponad 60 państw i organizacji międzynarodowych.

Gości powitał członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Marian Turski. Ocalony podkreślił, że osób takich jak on pozostaje przy życiu już tylko garstka . Dodał, że powinniśmy skierować myśli ku milionom ofiar, które "nigdy nam nie powiedzą, co czuły, ponieważ pochłonęła je Zagłada".

W sierpniu 2022 roku Turski apelował do uczestników Campusu, by nigdy nie byli obojętni wobec tego, co się dzieje wokół nich. Przekonywał, że "nie można się raz na zawsze zaszczepić przeciwko obojętności".