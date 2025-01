Zaskakująca prośba Owsiaka. Zwraca się do Banasia

Odniósł się także do wcześniejszych zarzutów w TVP za czasów prezesa Jacka Kurskiego. - Wydawało mi się, że ulepienie mnie z plasteliny jako człowieka, który przywłaszcza sobie pieniądze, to o czym sugerowała telewizja pana Kurskiego jeszcze, że to jest wszystko, co można wymyśleć złego, niedobrego - mówił.

Owsiak zwrócił się także do szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, aby ten sprawdził jego wszystkie zeznania podatkowe. - Jeżeli pan by mógł, to bym pana, poprosił jako wolontariusz, żeby Pan sprawdził moje wszystkie zeznania skarbowe Jurka Owsiaka, żeby wreszcie ktoś usiadł i powiedział, jak one wyglądają i że Jurek Owsiak wszystkie te rzeczy, o których opowiada, także Telwizja Republika czy telewizja z "wPolsce24", żeby ktoś im powiedział to nieprawda, bo jak ja to mówię, no to oczywiście nikt to nie wierzy - powiedział Owsiak.