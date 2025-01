Lawina skarg na materiały o WOŚP. KRRiT weźmie je pod lupę

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) mierzy się z falą skarg na stacje Republika i wPolsce24. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, do regulatora wpłynęło już ponad 12 tys. skarg dotyczących materiałów krytykujących Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (WOŚP) i jej założyciela Jerzego Owsiaka.

Od kilku tygodni Republika i wPolsce24 emitują materiały, w których sugerują, że WOŚP ucieka od pytań o finanse. Odtwarzają też wypowiedzi Owsiaka uderzające w polityków i dziennikarzy prawicy. Przypominają też o kampanii dotyczącej walki z sepsą, która zbiegła się z wyborami parlamentarnymi, a jej wydźwięk był podobny do haseł głoszonych przez ówczesną opozycję.

KRRiT wystąpiła do nadawców o dostarczenie materiałów i odniesienie się do zarzutów. Jak podaje Wirtualnemedia.pl, regulator po analizie zdecyduje, czy doszło do złamania ustawy o radiofonii i telewizji.