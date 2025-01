Świrski składa doniesienia do prokuratury. Długa lista podejrzanych

" Wysłałem do prokuratury dwa wnioski o podejrzeniu popełnienia przestępstwa " - poinformował na swoim profilu na platformie X szef KRRiTV Maciej Świrski. Do wpisu do łączył dwa zdjęcia pism: oba datowane na 17 stycznia.

W grudniu ubiegłego roku na pytania sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która zajmuje się wnioskiem wobec Świrskiego, odpowiadał Paweł Majcher. Podkreślił, że Polskie Radio nie otrzymało w 2024 roku z abonamentu ok. 120 mln złotych. - Są to pieniądze przekazywane przez słuchaczy dla Polskiego Radia, ale są wstrzymywane przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, którego celem - odnoszę wrażenie - jest zabicie Polskiego Radia, uniemożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania - stwierdził.

Zaznaczył również, że działanie szefa KRRiT jest niezgodne z prawem. - Świrski nie ma prawa wstrzymywać pieniędzy, które nie należą do niego, tylko do słuchaczy i do Polskiego Radia. Próbuje kreować alternatywną rzeczywistość, wysyła pieniądze na depozyty do sądów, a sądy tych depozytów nie przyjmują - zaznaczył Paweł Majcher.