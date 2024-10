Postanowienie TK. Dotyczy Macieja Świrskiego

W swoim wniosku posłowie jednocześnie zwrócili się m.in. o wydanie przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia, które zobowiązywałoby wszystkie powiązane ze sprawą organy Sejmu - w tym marszałka Sejmu, wicemarszałków oraz sejmową komisję odpowiedzialności konstytucyjnej - do powstrzymania się od wszelkich działań ws. stawiania Macieja Świrskiego przed TS, do momentu, aż Trybunał rozstrzygnie sprawę zaskarżonych przepisów, dotyczących sejmowej procedury pociągania do odpowiedzialności przed TS.