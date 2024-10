Świrski przed Trybunał Stanu. "Wniosek uzupełniony"

O wpłynięciu wniosku poinformował szef organu, poseł KO, Zdzisław Gawlik. Dopytywany o dalszy przebieg procedury, odpowiedział: "Ustawowa kolej rzeczy, czyli przesłanie wniosku do pana Świrskiego, który będzie składał opinię do tego wniosku, i pouczenie go o przysługujących go prawach". Dodał, że przewodniczący KRRiT będzie miał 30 dni na odpowiedź.