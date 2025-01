Owsiak podziękował wszystkim za wsparcie. "Było ono potrzebne, gdy wokół nas rozpętał się wielki wręcz niewyobrażalny hejt. Zdawałoby się, że gdy kilka lat temu telewizja ulepiła mnie z plasteliny kradnącego pieniądze ze zbiórki to już większej podłości, niż w tamtym momencie wymyślić nie można . Po kilku latach sądowej batalii wszyscy, którzy ten program skonstruowali, wydali i zapowiedzieli, zostali ukarani" - napisał Owsiak, odnosząc się do materiału wyemitowanego kilka lat temu w TVP.

"A jednak okazuje się, że podłość nie zna żadnych granic. To, co się wydarzyło wokół nas i doprowadziło do nieprawdopodobnych gróźb skierowanych pod naszym adresem, zszokowało nas" - podkreślił szef WOŚP. W styczniu tego roku okazało się, że m.in. 71-letni Mieczysław M. groził szefowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.