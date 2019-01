Owsiak apeluje do premiera i posłów. "My, Polacy, jesteśmy tylko obserwatorami"

- Nie pozwólmy na ani jedno słowo, które jest słowem nienawiści - powiedział Jerzy Owsiak. Zaapelował do polityków, aby zmienili sposób prowadzenie debaty publicznej. - Pan premier Morawiecki też o to mówił - dodał szef fundacji WOŚP.

- Bądźmy wszyscy przeciwko językowi pogardy i nienawiści - apelował. - Pan premier też to powiedział bardzo wyraźnie i trzymamy pana za słowa. Ma pan na to największy wpływ jako premier kraju. To wy, posłowie, macie prawo o tym mówić najwięcej i przerywać każde przemówienie, które jest przesiąknięte słowami nienawiści i pogardy - mówił Owsiak.