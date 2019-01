Powrót Jurka Owsiaka. Skrajne reakcje w sieci

Jurek Owsiak zdecydował się wycofać rezygnację z dalszego dyrygowania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W sieci zawrzało. Jedni krzyczą "hurra" i cieszą się, że znów będzie kierował Orkiestrą, inni uważają, że znów postawił się w centrum uwagi.

W sieci zawrzało po tej informacji. "To wspaniała wiadomość w tak smutnym dniu. Udało się zło pokonać dobrem! - Owsiak wraca na stanowisko szefa Fundacji WOŚP"- cieszy się część internautów.

"Najlepsza w życiu wiadomość!!!! Jurku, wiedziałam, że tak będzie, że żałoba i ból jaki przeżyłeś tak naprawdę Cię wzmocnią. Pamiętaj, masz za sobą serca wielu ludzi gotowych Cię wesprzeć w czynieniu dobra. Zmieniamy świat na lepsze.Paweł Adamowicz w to wierzył. Powodzenia" - napisała na swoim profilu na Twitterze Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.

Niestety, nie wszystkim decyzja Owsiaka przypadła do gustu. Część internautów krytykuje też termin jej podania do publicznej wiadomości.

"Powrót Owsiaka jest mi obojętny, bo orkiestra to głównie ludzie. Ale odejście w dniu śmierci Adamowicza i powrót w dniu pogrzebu jest co najmniej błędem. To jest czas pamięci o Adamowiczu a nie skupiania się na rozterkach JO. Choć jego powrót zapewne wzmacnia WOŚP." - napisał na swoim profilu dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.