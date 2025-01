Polacy oceniają WOŚP. Widać zdecydowany podział

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 1993 roku zbiera pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali . Od ponad 30 lat tysiące wolontariuszy zbierają pieniądze do puszek. W akcje włączają się też gwiazdy sportu, kina i muzyki, a także wielki biznes.

Choć Orkiestra gra od lat, niemal rokrocznie bije kolejne rekordy. Podczas ostatniego finału WOŚP zebrała ponad 281 mln zł, a od początku swojej działalności ok. 2,3 mld zł. Kupiła dzięki temu 74,5 tys. urządzeń dla szpitali.

Finał to nie tylko zbiórki, ale przede wszystkim - koncerty, licytacje i mnóstwo kulturalnych wydarzeń niemal we wszystkich większych polskich miastach. Symbolicznym finałem akcji jest "Światełko do nieba" - pokaz świateł lub fajerwerków.