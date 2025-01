Owsiak dostał pytanie o strach. Wymowna odpowiedź

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Jerzy Owsiak został zapytany o to, czy boi się w związku z groźbami, które otrzymuje.

- Nigdy nie powiem, że się nie boję, bo to chojraczenie. Powiedziałbym, że to sytuacja zabierająca mi energię i czas, który poświęcamy m.in. na składanie policji kolejnych zawiadomień. Całe szczęście, że nikt nie groził, że mi oderwie łeb 20 lat temu, bo wtedy być może byłoby to nie do zniesienia - przyznał szef WOŚP

Hejt i bzdurne zarzuty

Owsiak w wywiadzie zdradził, że oprócz hejtu mierzy się również z zarzutami, które w większości przypadków nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. - Hejt, to kłamstwo na temat tego, co robimy i czego nie robimy. Bzdurne zarzuty, że WOŚP nie kupuje opału dla powodzian, że nie pomagamy. W końcu pytanie dziennikarza, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałem: "czy pan się boi?". Wiadomo, co ono znaczy. Ktoś to napisał: "Trzeba zabić Owsiaka", "100 tysięcy złotych za zabicie Owsiaka". Ale uwaga, hejterzy - w momencie, kiedy mówię te słowa, nasz prawnik siedzi tu w fundacji w pokoju piętro niżej i zgłasza policji kolejne przypadki gróźb karalnych - relacjonował Owsiak.

- Ale to gadanie też pogłębia moje zmęczenie. Od lat szczegółowo przecież opowiadam o tym, co robimy, pokazuję rozliczenia zbiórek co do grosza. A mimo tego ciągle ktoś wyskakuje z jakimiś oszczerstwami na mój temat. I żeby jeszcze chciało się tym ludziom, którzy to wypisują, wymyślić coś oryginalniejszego niż sztampa. Czemu ciągle o tej wilii z basenem, którą niby posiadam? A może ja wolałbym wydać tę kasę na fajne książki, dzieła sztuki, lunetę, by badać ciała niebieskie? Ludzie, wysilcie się - dodał żartobliwie twórca WOŚP.

Owsiak otrzymuje groźby

Zaledwie kilka dni później, poniedziałek 13 stycznia na portalu społecznościowym pojawił się komentarz zawierający groźby karalne pod adresem Jerzego Owsiaka. Autorką wpisu była 66-letnia Izabela M. z Torunia. "Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT" - napisała kobieta (pisownia org.).

38-letni mężczyzna z Odrzykonia został natomiast aresztowany po tym, jak na Facebooku groził śmiercią Jerzemu Owsiakowi, prezesowi Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Oferował także 100 tys. zł za jego zastrzelenie. Zarzuty postawiono mu za kierowanie gróźb karalnych i nawoływanie do zbrodni.