Wrzuciła wpis o Owsiaku. Jest zatrzymanie

"Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT" - napisała kobieta (pisownia org.).

Izabela M. usłyszała zarzut kierowania gróźb karalnych . Podczas przesłuchania nie przyznała się do winy, twierdząc, że napisała komentarz "sama z siebie, bo denerwuje ją to wszystko". Prokurator Andrzej Kukawski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu poinformował, że kobieta tłumaczy się, że nie miała "nic złego na myśli".

Kobieta została objęta dozorem policyjnym. Ma zakaz kontaktowania się z Jerzym Owsiakiem oraz zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów . Nie może również wypowiadać się publicznie na ten temat.

Prokurator zastosował też wobec Izabeli M. poręczenie majątkowe w wysokości 300 złotych. Grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności .

To kolejne groźby wobec prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pojawiające się w sieci i w przestrzeni publicznej przez finałem WOŚP 26 stycznia. 71-latek, zatrzymany w związku z zawierającym groźby telefonem do siedziby fundacji, przyznał, że inspiracją do takiego działania był dla niego krytyczny wobec Owsiaka reportaż, emitowany w Telewizji Republika.