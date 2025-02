Afera w policji. Kontrterroryści wraz z dowódcą zatrzymani przez BSW

- Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu niezwłocznie po powzięciu informacji, że we wrocławskim SPKP mogło dojść do naruszenia prawa, polecił wdrożyć stosownej procedury i przekazał jednocześnie wszelkie informacje policyjnym komórkom kontrolnym - wyjaśniał w rozmowie z dziennikarzami Radia Zet asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.