"Haniebne". Fala komentarzy po słowach posła PiS w Sejmie

"Te skandaliczne słowa nigdy nie powinny paść w Sejmie", "powiedzieć, że to prostackie, to za mało" - komentują polscy parlamentarzyści słowa posła PiS Edwarda Siarki o "kuli w łeb" skierowane do premiera. "Nie będzie obojętności wobec takich zachowań" - napisał też Krzysztof Brejza, informując o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.