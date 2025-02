Podejrzany o próbę gwałtu wyszedł z aresztu. Sąd tłumaczy decyzję

Dotknęły go dwa pożary. "Boję się zapalniczką przypalać papierosa"

Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu, które trafiło do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Rzecznik sądu podkreślił, że "zasadne byłoby wyznaczenie tego terminu po przesłuchaniu małoletniej, by mieć jak najpełniejszy materiał dowodowy" .

Mężczyzna napadł na 13-latkę. Dziewczynka trafiła do szpitala

Według śledczych, 20-latek zaatakował 13-latkę, gdy szła do szkoły przez lasek w Rabce-Zdroju . Mężczyzna przewrócił, bił i przyduszał dziewczynkę, próbując doprowadzić ją do obcowania płciowego.

Pokrzywdzona skutecznie się broniła, a napastnik uciekł, spłoszony przez osoby postronne. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia były powierzchowne.

Podejrzany nie przyznał się do zarzutu usiłowania gwałtu, za co grozi mu kara od pięciu lat więzienia do dożywocia. Został zatrzymany przez policję tego samego dnia wieczorem, dzięki nagraniu z monitoringu.