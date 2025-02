Napadł na 13‑latkę w Rabce. Podejrzany wyszedł za kaucją

Według śledczych mężczyzna zaatakował dziewczynkę, gdy szła do szkoły przez lasek w centrum uzdrowiska Rabka-Zdrój. Napastnik przewrócił, bił i przyduszał 13-latkę, próbując doprowadzić ją do obcowania płciowego.

Dziewczynka skutecznie się broniła, krzycząc i wzywając pomocy, co spłoszyło sprawcę . Została przewieziona do szpitala, ale jej obrażenia były powierzchowne. Zdołała natomiast podrapać agresora po twarzy.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania gwałtu, za co grozi mu od pięciu lat więzienia do dożywocia. Nie przyznał się do winy i złożył krótkie wyjaśnienia, które będą weryfikowane. Został zatrzymany tego samego dnia dzięki nagraniu z monitoringu.