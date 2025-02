Przeszło po cichu. Kolejne podwyżki na Wiejskiej

Podwyżki dla posłów i senatorów przeszły przez echa. Wszystko dzięki temu, że weszły one automatycznie po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał się pod ustawą budżetową.

W 2024 r. uposażenie posła i senatora wynosiło 12 826 zł i 64 gr, a obecnie wzrosło do 13 467 zł i 92 gr, co oznacza wzrost o 641 zł i 28 gr brutto miesięcznie - podaje "Fakt". Dodatkowo dieta parlamentarna wzrosła z 4 008 zł i 33 gr do 4 208 zł i 73 gr. Łącznie, miesięczne wynagrodzenie brutto parlamentarzysty wynosi teraz 17 675 zł.