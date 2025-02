Brytyjska gazeta w dość niewybredny sposób odniosła się do słów Donalda Trumpa, który oskarżył Ukrainę, że ta sprowokowała wybuch wojny w Ukrainie.

- Powinni byli to zakończyć trzy lata temu. Nigdy nie powinni byli tego zaczynać. Mogliby zawrzeć umowę. Ja mógłbym zawrzeć umowę dla Ukrainy, która dałaby im prawie całą ziemię, wszystko, prawie całą ziemię. I nikt by nie zginął - stwierdził we wtorek Donald Trump.