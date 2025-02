Niepokojące doniesienia wywiadu. Rosja ogłosi zwycięstwo nad Ukrainą i NATO?

Według HUR, Rosja stara się wykorzystać wznowienie kontaktów z USA, co miało miejsce podczas spotkania delegacji obu krajów w Arabii Saudyjskiej 18 lutego. Celem jest pogłębianie rozczarowania wśród ukraińskiego społeczeństwa oraz osłabienie wsparcia międzynarodowego dla Ukrainy.

Ukraiński wywiad podkreśla, że działania te mają na celu nie tylko destabilizację sytuacji wewnętrznej, ale także osłabienie pozycji Ukrainy na arenie międzynarodowej. Rosja dąży do przedstawienia Ukrainy jako kraju przegrywającego na froncie oraz skorumpowanego, co ma zniechęcić partnerów do dalszej pomocy.