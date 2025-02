Kolejny policzek dla Ukrainy. Trump rozprawia o sile Rosji

Trump jest wściekły. Wyrzucił, o co ma pretensje do Zełenskiego

W trakcie wywiadu Trump dwukrotnie zaatakował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go "dyktatorem" . Ta publiczna nagonka na Zełenskiego ze strony Trumpa nasiliła się po tym, jak prezydent Ukrainy oskarżył go o życie w " bańce dezinformacyjnej ". Zełenski odniósł się w ten sposób do twierdzeń Trumpa, jakoby ukraiński prezydent miał zaledwie czteroprocentowe poparcie.

- Jeżeli niektórzy międzynarodowi partnerzy i sojusznicy mają wątpliwości co do prawowitości prezydenta w kontekście ewentualnych negocjacji pokojowych i uważają za stosowne nalegać na wybory, to z punktu widzenia samych obywateli Ukrainy (...) obecny prezydent i władze mają pełne prawo do prowadzenia skomplikowanych negocjacji - dodał Gruszecki.