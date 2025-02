"Złote kajdanki" posła PiS. Bodnar o sytuacji Romanowskiego

W piątek Adam Bodnar poinformował, że postępowanie ws. afery w Funduszu Sprawiedliwości nie zostało zakończone. - Jesteśmy na drugim etapie, jeżeli chodzi o sprawę pana Romanowskiego, czyli drugi zestaw zarzutów - powiedział szef MS. Zaznaczył, że to, co do tej pory zostało zrobione, to jedynie "część problemów związanych z FS".