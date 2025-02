Sprawa Ziobry. Bodnar zabrał głos

Minister Sprawiedliwości poinformował, że w sprawie Zbigniewa Ziobry toczą się dwa postępowania. - Toczą się różne postępowania w kraju, które są efektem raportu prokuratury z 14 stycznia 2020 roku. To był ten raport z analizy, z audytu 200 spraw i efektem tego raportu między innymi powołanie zespołu śledczego na poziomie prokuratury, żeby wyjaśnić te wszystkie sprawy Zbigniewa Ziobry, które dotyczyły historii związanych z okolicznościami operacji jego ojca . Tutaj raport wykazał, że mogło dochodzić do nieuprawnionego wpływu na postępowanie i to należy przebadać - mówił Bodnar.

- Tutaj tak naprawdę cała już praca teraz jest po stronie sądu. Z punktu widzenia prokuratora generalnego ta cała procedura została uruchomiona. Jako prokurator generalny przekazałem ten wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry do 30 dni do Sejmu. Komisja regulaminowa podjęła decyzję. Sejm to przegłosował. No i teraz sprawa trafi do sądu - powiedział minister sprawiedliwości.

- Myślę, że to, co jest jedną z ważniejszych kwestii w tej sprawie, to jest zwrócenie uwagi na te słowa do 30 dni, bo sąd może zdecydować, że to może być na przykład jeden dzień, dwa dni. To nie chodzi o tutaj cały taki długi okres, tylko być może jakiś krótszy, który po prostu wystarczy na to, żeby bez żadnych przeszkód, bez żadnej obstrukcji przeprowadzić te czynności procesowe. No ale to już jest decyzja po stronie sądu - dodał.