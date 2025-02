Ziobro zwrócił się do Vance'a. Zaczął od podziękowań

"Panie wiceprezydencie, sytuacja rzeczywiście jest bardzo poważna! Dziękuję za pańskie słowa w Monachium" - oznajmił Zbigniew Ziobro, zwracając się w ten sposób do wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. We wpisie opublikowanym w niedzielę na platformie X były minister sprawiedliwości nawiązał m.in. do Jana Pawła II i stwierdził, że "Europa musi się obudzić".