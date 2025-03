- Ujawnili laboratorium chemiczne. Wiemy na razie o ilościach, czyli przede wszystkim o ponad 50 kilogramach gotowego narkotyku, tak zwanego klefedronu, ponad 120 kilogramach substancji, która była w trakcie krystalizacji, i półproduktów, które służyły też do wytwarzania tych substancji - przekazał Michalik, cytowany przez TVN24.

Podinsp. Michał Aleksandrowicz z Centralnego Biura Śledczego Policji wyjaśnia, że cena klefedronu jest dziesięciokrotnie niższa niż kokainy. - Cena, gdybyśmy porównali ją do ceny chociażby jednego grama kokainy, jednego grama klefedronu, jest to dziesięciokrotność różnicy w cenie. Mówiąc o kokainie, mówimy o około 400 złotych. Jeżeli chodzi o klefedron, będzie to około 40 złotych - wskazuje Aleksandrowicz.