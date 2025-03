Zbigniew S. skazany. Zapadł wyrok

Po sześciu latach i ponad 60 terminach rozpraw we wtorek przed Sądem Okręgowym w Krakowie zakończyło się postępowanie w sprawie wyrządzenia szkody znacznej wartości w majątku spółki motoryzacyjnej Viamot. Sprawa rozpoczęła się w marcu 2019 r., kiedy na ławie oskarżonych znalazł się prokurent tej spółki, kojarzony przede wszystkim z tzw. aferą podsłuchową - biznesmen Zbigniew S., a także osiem innych osób.

Zbigniew S. został uznany za winnego większości zarzutów stawianych przez prokuraturę. Zarzuty dotyczyły przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, co miało prowadzić do znacznych strat finansowych dla spółki Viamot. Prokuratura wskazywała, że działania oskarżonych doprowadziły do straty ponad 42 mln zł.